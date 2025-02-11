Заложник из Израиля, который находился в плену палестинского движения ХАМАС, скончался в возрасте 86 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал N12.

"Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ - прим. ред.) сегодня сообщили семье похищенного в секторе Газа Шломо Мансура [о его смерти - прим.ред.]", - говорится в сообщении.

Как сообщает телеканал, его взяли в заложники в собственном доме в то время, пока его жена Мазал пряталась в ванной комнате.

Отмечается, что Шломо пережил холокост, спасся от беспорядков в Ираке и был дедушкой 12 внуков.