Израильские танки вторглись на базу миротворцев в южном Ливане

Израильские танки разрушили ворота базы Временных сил ООН (ВСООНЛ) в южном Ливане и вошли на ее территорию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

В заявлении ВСООНЛ говорится, что инцидент произошел в воскресенье рано утром на позиции миротворцев в Рамии.

"Примерно в 04:30 по местному времени, когда миротворцы находились в укрытиях, два израильских танка "Меркава" разрушили главные ворота позиции и силой проникли внутрь объекта. Затем израильские войска несколько раз потребовали, чтобы на базе погасили свет", - говорится в тексте заявления.

Танки ушли примерно через 45 минут после того, как миротворцы выразили протест, заявив, что присутствие ЦАХАЛ подвергает их опасности.

В 06:40 по местному времени миротворцы, находящиеся на той же позиции, сообщили о нескольких выстрелах в 100 метрах к северу, откуда шел дым.

Израиль пока никак не прокомментировал эти обвинения, но они прозвучали всего через несколько часов после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху вновь призвал силы ООН вывести войска из приграничной зоны.

"Пришло время вывести ВСООНЛ из опорных пунктов „Хезболлы“ и из зон боевых действий", — говорится в видеообращении Нетаньяху, адресованном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

ЦАХАЛ неоднократно просил об этом и неоднократно получал отказ. Израильские военные утверждают, что боевики "Хезболлы" размещаются рядом с позициями миротворцев и используют их как "живой щит", группировка отрицает эти обвинения.