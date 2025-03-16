Израиль заявил о готовности возобновить переговоры с ХАМАС по вопросам продления режима прекращения огня в секторе Газа и освобождения удерживаемых заложников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.

Как сообщили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, переговорная группа получила распоряжение подготовиться к следующему этапу диалога.

Основой обсуждений станет ответ посредников на предложение спецпредставителя США Стива Уиткоффа, предусматривающее немедленное освобождение 11 живых заложников, а также передачу Израилю половины тел погибших.

Ранее ХАМАС предложил другой вариант: передать одного израильско-американского заложника и тела четырех погибших. Однако этот сценарий был отвергнут главой израильского правительства.

Как отмечает издание, по данным израильской армии, в секторе Газа остаются 58 заложников. Из них 34 человека, вероятно, уже погибли.

Тем временем переговоры проходят в сложных условиях. Израиль продолжает наносить удары по позициям ХАМАС, а боевики движения требуют полного прекращения боевых действий и вывода израильских войск. Между тем, власти страны пока не готовы идти на такие уступки, что усложняет процесс поиска компромисса.

Ожидается, что в ближайшие дни посредники из США, Катара и Египта продолжат работу над новым планом обмена, который может стать шагом к деэскалации конфликта.