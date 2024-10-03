Израиль запретил генсекретарю ООН въезд в страну

Израиль объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

"Тот, кто не может однозначно осудить отвратительное нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, не заслуживает ступать на израильскую землю", – заявил глава МИД Исраэль Кац.

1 октября Иран выпустил более 180 баллистических ракет по территории еврейского государства. Атака была совершена на фоне проводимой ЦАХАЛ наземной операции в Ливане против "Хезболлах", которую поддерживает Тегеран.

После атаки Гутерриш осудил эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Он призвал к прекращению огня. При этом ракетную атаку Ирана не упомянул.