Израиль запретил генсекретарю ООН въезд в страну
Сегодня, 03:40
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Сегодня, 03:40Сегодня, 03:40
73Фото: un.org
Израиль объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
"Тот, кто не может однозначно осудить отвратительное нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, не заслуживает ступать на израильскую землю", – заявил глава МИД Исраэль Кац.
1 октября Иран выпустил более 180 баллистических ракет по территории еврейского государства. Атака была совершена на фоне проводимой ЦАХАЛ наземной операции в Ливане против "Хезболлах", которую поддерживает Тегеран.
После атаки Гутерриш осудил эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Он призвал к прекращению огня. При этом ракетную атаку Ирана не упомянул.
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