В ночь на воскресенье Израиль решил продлить временное перемирие с палестинской группировкой ХАМАС в секторе Газа на шесть недель. Однако одновременно с этим израильские власти заблокировали доступ всей гуманитарной помощи в сектор Газа, требуя от ХАМАС согласиться с американским планом продления перемирия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian.

Первый этап прекращения огня завершился в субботу. Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что ХАМАС пока отказывается принять временное продление режима прекращения огня, предложенное посланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

В заявлении канцелярии Нетаньяху сказано следующее: "В связи с окончанием первой фазы сделки с заложниками и отказом ХАМАС принять план Уиткоффа по продолжению переговоров, на который согласился Израиль, премьер-министр Нетаньяху принял решение о том, что с сегодняшнего утра все поставки товаров и грузов в сектор Газа будут прекращены".

"Израиль не допустит прекращения огня без освобождения наших заложников. Если ХАМАС продолжит отказываться, это повлечет за собой дальнейшие последствия".

Представитель ХАМАС назвал блокировку поставок в Газу "дешевым шантажом" в соглашении о прекращении огня и призвал посредников вмешаться.

Палестинская группировка настаивает, чтобы вторая фаза соглашения прошла в соответствии с первоначальными договоренностями, то есть с освобождением заложников и палестинских заключенных и выводом израильских войск из Газы.