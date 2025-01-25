В обмен на освобождение четырех заложниц-военнослужащих Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ".

По данным СМИ, 114 заключенных отправят в Рамаллу, на Западный берег реки Иордан и ещё 70 — в Египет.

Оставшихся 16 заключенных депортируют в сектор Газа, следует из материала.

Напомним, что 25 января стало известно о том, что ХАМАС передал четырех израильских заложниц представителям Международного Красного Креста. Речь идет о женщинах, служивших в армии Израиля, которые попали в плен 7 октября 2023 года: Карина Ариев, Даниэла Гильбоа, Наама Леви и Лири Альбаг.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января после 15 месяцев войны. Его первый этап продлится 42 дня, за которые стороны должны договориться о параметрах второго и третьего этапов.

В первый же день перемирия группировка освободила трех израильских заложниц — Эмили Дамари, Роми Гоген и Дорон Штейнбрехер. Передача заложников должна проходить каждую субботу — ХАМАС должен отпускать пленных по трое, а на 42-й день перемирия — 14 человек.

В обмен на заложников Израиль освободит из тюрем более 1850 палестинцев. После передачи первых пленных из израильских тюрем отпустили 90 человек.