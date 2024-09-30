Израиль впервые нанес удар в черте Бейрута

По меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара по Бейруту в ночь на понедельник, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал BBC News/Русская служба.

Об этом сообщает AFP, со ссылкой на источник в ливанских службах безопасности.

"Это первый удар в черте города в ходе нынешней эскалации — ранее израильские военные атаковали в основном южную окраину Бейрута, где расположены объекты "Хезболлы", и другие районы Ливана", - информирует агентство.

По данным собеседника AFP, израильский беспилотник нанес удар по квартире, принадлежащей двум членам ливанской группировки "Аль-Джамаа аль-Исламия". По другим данным, удар нанесли истребители израильских ВВС.

Reuters сообщает со ссылкой на очевидцев, что снаряд попал в последний этаж жилого дома в районе Кола на юго-западе Бейрута. Источники агентства также говорят о двух погибших.

Армия обороны Израиля пока не комментировала эти сообщения. Ночью в ЦАХАЛ сообщали лишь об ударах по объектам "Хезболлы" на востоке Ливана.