Израиль впервые нанес удар в черте Бейрута
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По меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара по Бейруту в ночь на понедельник, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал BBC News/Русская служба.
Об этом сообщает AFP, со ссылкой на источник в ливанских службах безопасности.
"Это первый удар в черте города в ходе нынешней эскалации — ранее израильские военные атаковали в основном южную окраину Бейрута, где расположены объекты "Хезболлы", и другие районы Ливана", - информирует агентство.
По данным собеседника AFP, израильский беспилотник нанес удар по квартире, принадлежащей двум членам ливанской группировки "Аль-Джамаа аль-Исламия". По другим данным, удар нанесли истребители израильских ВВС.
Reuters сообщает со ссылкой на очевидцев, что снаряд попал в последний этаж жилого дома в районе Кола на юго-западе Бейрута. Источники агентства также говорят о двух погибших.
Армия обороны Израиля пока не комментировала эти сообщения. Ночью в ЦАХАЛ сообщали лишь об ударах по объектам "Хезболлы" на востоке Ливана.
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