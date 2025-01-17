Израиль освободит около 2 тыс палестинских заключенных в обмен на 33 израильских заложника на первом этапе сделки по прекращению огня и обмену заложниками с палестинским движением ХАМАС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету The Jerusalem Post.

На первом этапе соглашения, который продлится 42 дня, ХАМАС освободит удерживаемых в секторе Газа 33 израильских заложника, в первую очередь женщин и детей, затем женщин-военнослужащих, мужчин старше 50 лет и молодых людей, определенных как "гуманитарные заложники". Взамен Израиль освободит около 2 тыс. членов ХАМАС, в том числе около 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению.

Отмечается, что ни один из террористов ХАМАС, участвовавших в нападении на территории Израиля 7 октября 2023 года, не будет освобожден в рамках соглашения.