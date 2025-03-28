Израиль вновь атаковал столицу Ливана - Бейрут, нанеся удар по городу впервые с момента заключения перемирия, завершившего последнюю войну и израильскую агрессию против Ливана, передаёт BaigeNews.kz. Взрыв прогремел в южном пригороде, где, по утверждениям израильских военных, находятся объекты "Хезболлы". Свидетели сообщили о густом дыме, который поднялся в небо. Минздрав Ливана пока не сообщил о жертвах, но, по данным СМИ, речь идет о десятках пострадавших.

Израильская армия утверждает, что заранее предупредила местных жителей о неизбежном ударе и потребовала эвакуацию. В ответ власти Ливана закрыли школы и университеты в пострадавших районах, а в панике люди массово покидали свои дома. В городе слышалась беспорядочная стрельба.

Тель-Авив заявил, что атака является ответом на обстрелы со стороны "Хезболлы", которые были направлены по северным израильским городам. Министр обороны Израиля заявил: "Если наши северные города не будут в безопасности, Бейрут тоже не будет".

"Хезболла" отвергла обвинения в ракетных обстрелах Израиля, утверждая, что Тель-Авив ищет повод для эскалации конфликта.

Президент Ливана Джозеф Аун осудил атаки Израиля как нарушение перемирия, достигнутого при посредничестве Франции и США, и призвал международное сообщество вмешаться, чтобы остановить эти действия и заставить Израиль соблюдать соглашение.

Конфликт между Израилем и Ливаном вспыхнул еще в октябре 2023 года, когда Израиль начал обстреливать южные ливанские деревни. В 2024 году он перерос в полномасштабные боевые действия, в ходе которых погибли тысячи людей, а десятки тысяч остались без крова.

По условиям перемирия Израиль должен был вывести свои войска из Ливана еще в январе, но продолжил оккупацию и остался на пяти позициях. Международное сообщество выражает глубокую обеспокоенность, и ООН предупреждает, что эскалация может привести к катастрофическим последствиям для всего региона.

Ранее мы сообщали, что Израиль нанёс удары по десяткам целей в Ливане.