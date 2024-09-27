Израиль сообщил об ударе по центральному штабу "Хезболлы" в Бейруте
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по Центральному военному штабу “Хезболлы” в Бейруте. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, передаёт BaigeNews.kz.
Телеканал "Аль-Манар" сообщил, что в результате удара полностью разрушены четыре здания.
Cерия ракетных ударов пришлась по густонаселённому району Дахия на юге Бейрута, где расположен один из основных командных центров группировки "Хезболла". BBC Russian уточняет, что согласно данным с места происшествия, один из ударов был нанесён всего в 700-800 метрах от школы, где укрываются люди, бежавшие с юга Ливана от израильских обстрелов.
По сведениям израильских СМИ, целью удара был лидер "Хезболлы" Хасан Насралла. Однако источники различных западных СМИ (в том числе агентств AFP и Reuters) в группировке утверждают, что после ударов Насралла жив и находится в безопасности.
В специально выпущенном по этому поводу видеообращении пресс-секретарь Армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари возложил ответственность за жертвы среди гражданского населения на руководство "Хезболлы".
Самое читаемое
- Узбекистан вопросы задавать не будет, мы будем только радоваться – глава "Узатома" об АЭС в Казахстане
- 15-летнюю девочку выдали замуж за насильника в Атырау
- Брат Салтанат Нукеновой взыскал с Бишимбаева компенсацию морального вреда
- "Нас могут обанкротить, но не дают заработать": теплоснабжающее предприятие Семея погрязло в долгах
- Министерство обороны Казахстана планирует открыть Академию военной медицины