Израиль сообщил об ударе по центральному штабу "Хезболлы" в Бейруте

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по Центральному военному штабу “Хезболлы” в Бейруте. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, передаёт BaigeNews.kz.

Телеканал "Аль-Манар" сообщил, что в результате удара полностью разрушены четыре здания.

Cерия ракетных ударов пришлась по густонаселённому району Дахия на юге Бейрута, где расположен один из основных командных центров группировки "Хезболла". BBC Russian уточняет, что согласно данным с места происшествия, один из ударов был нанесён всего в 700-800 метрах от школы, где укрываются люди, бежавшие с юга Ливана от израильских обстрелов.

По сведениям израильских СМИ, целью удара был лидер "Хезболлы" Хасан Насралла. Однако источники различных западных СМИ (в том числе агентств AFP и Reuters) в группировке утверждают, что после ударов Насралла жив и находится в безопасности.

В специально выпущенном по этому поводу видеообращении пресс-секретарь Армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари возложил ответственность за жертвы среди гражданского населения на руководство "Хезболлы".