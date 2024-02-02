Израиль согласился на прекращение огня в Газе

Израиль согласился на предложение посредников о прекращении огня в палестинском секторе Газа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости. От палестинского движения ХАМАС также предварительно получена положительная реакция, заявил телеканалу Al Jazeera официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

"Израиль согласился на предложение о прекращении огня, и мы получили первоначальную положительную реакцию на него от ХАМАС", - отметил аль-Ансари.

По данным Al Jazeera, политический лидер ХАМАС Исмаил Хания подтвердил, что он изучает предложение, выдвинутое в Париже в минувшие выходные, о прекращении войны и обмене израильскими и палестинскими пленными.

Согласно договоренности, перемирие будет устанавливаться поэтапно, с освобождением пленных и заложников, взятых обеими сторонами. В первую очередь будут освобождены женщины и дети. Будет открыт доступ гуманитарной помощи в осажденный сектор Газа.

Также ХАМАС потребовал постоянного прекращения огня в качестве предварительного условия для начала переговоров.

Начиная с 7 октября, когда ХАМАС совершил рейд на территорию Израиля, погибло по меньшей мере 27 тысяч человек, более 66 тысяч были в результате израильских атак на Газу. По пересмотренным данным, число погибших в Израиле в результате терактов ХАМАСа 7 октября составляет 1139 человек.