Израиль согласился на предложение о временном продлении перемирия в секторе Газа в качестве промежуточной меры после завершения первого этапа прекращения огня с палестинским радикальным исламистским движением ХАМАС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Предложение было выдвинуто спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Перемирие должно распространиться на священный для мусульман месяц Рамадан, который закончится 29 марта, и на иудейский праздник Песах с 12 по 20 апреля.

ХАМАС пока не отреагировал на предложение. Эксперты надеются, что второй этап перемирия приведет к более устойчивому режиму прекращения войны в секторе Газа.

Согласно заявлению Израиля, половина заложников, все еще находящихся у боевиков, должна быть освобождена в день вступления соглашения в силу, остальные - в конце срока действия договоренностей, если будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня.

ХАМАС, который ранее отвергал идею продления перемирия, пока не отреагировал на предложение. Если боевики согласятся, Израиль немедленно начнет переговоры по всем деталям плана, передало агентство dpa.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС совершило масштабную атаку на Израиль. Боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и убили около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли около 47 тысяч палестинцев и еще более 110 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. В январе Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня, в рамках которого в обмен на освобождение части заложников была согласована передача почти 2 тысяч заключенных палестинцев.