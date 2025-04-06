Армия Израиля признала, что её солдаты ошибочно убили 15 сотрудников экстренных служб в Газе 23 марта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC News.

Это произошло, когда была обстреляна колонна автомобилей Палестинского общества Красного Полумесяца, а также машины ООН и пожарной службы в районе Рафаха. Ранее ЦАХАЛ утверждал, что часть погибших была связана с ХАМАС, однако доказательства этой связи не были предоставлены.

По словам представителей армии, обстрел был вызван "подозрительным" поведением колонны, которая двигалась без фар и проблесковых маячков в темное время суток. Однако видео, снятое мобильным телефоном одним из погибших парамедиков, показало, что все автомобили имели включенные огни и двигались на вызов, чтобы помочь раненым.

Позже Израиль признал, что первоначальные утверждения о выключенных огнях были ошибочными. Видеозапись показала, что машины были четко обозначены, а медики – в светоотражающих формах. Все погибшие были безоружны в момент обстрела.

Фото:bbc.com

Военные заявили, что тела погибших были захоронены в песке, чтобы защитить их от диких животных, и были обнаружены лишь через неделю. ЦАХАЛ утверждает, что несколько медиков могли быть связаны с ХАМАС, но не представил доказательств.

Международные организации, включая ООН, требуют независимого расследования инцидента. Израиль пообещал провести "тщательное расследование" и изучить все обстоятельства происшествия.

Тем временем Красный Полумесяц и другие гуманитарные организации продолжают настаивать на справедливости и необходимости независимого разбирательства.