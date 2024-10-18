Израиль подтвердил гибель лидера ХАМАС Яхья Синвара

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац подтвердил, что в секторе Газа был убит лидер палестинской группировки ХАМАС Яхья Синвар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

ЦАХАЛ заявил, что Синвар был убит во время операции на юге сектора Газа, которая состоялась 16 октября.

"Яхья Синвар спланировал и осуществил массовое убийство [израильтян] 7 октября [2023 года], пропагандировал свою кровавую идеологию до и после начала войны и был виновником убийства и похищения многих израильтян", — сказано в заявлении.

До этого ЦАХАЛ сообщал, что "в ходе операций Армии обороны Израиля в секторе Газа были ликвидированы три террориста", одним из которых мог быть Синвар. По сведениям израильской прессы, два других убитых были охранниками лидера ХАМАС.

Израильская полиция и военные в совместном заявлении сообщали, что "проводят различные исследования, необходимые для полного подтверждения". "В полицейскую криминалистическую лабораторию поступили снимки зубов, также проводится анализ ДНК", — было сказано в заявлении, которое цитирует Reuters.

В результате тело Синвара было идентифицировано по снимкам зубов и отпечаткам пальцев, сообщила израильская полиция.

У властей Израиля есть образцы ДНК Синвара, поскольку он провел много лет в израильских тюрьмах.

Израильское военное радио сообщает, что Синвар был убит в результате наземной операции ЦАХАЛ в городе Рафах на юге Газы.