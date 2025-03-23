Израиль планирует построить новый международный аэропорт рядом с Газой
Ожидается, что его возведение займет около семи лет
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Комитет по экономическим вопросам Израиля окончательно одобрил план строительства нового международного аэропорта на юге страны, вблизи границы с сектором Газа, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.
Согласно законопроекту, который еще предстоит утвердить в парламенте, аэропорт будет построен в городе Неватим, менее чем в часе езды от границы с Газой и рядом с военной авиабазой в пустыне Негев, где базируются истребители F-35. Ожидается, что его возведение займет около семи лет, а пропускная способность составит до 15 миллионов пассажиров в год.
Проект направлен на разгрузку аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве и развитие экономики южных регионов, где планируется создать порядка 50 000 рабочих мест, в том числе для бедуинского населения. Однако израильские военные и службы безопасности выразили обеспокоенность из-за близости нового объекта к военной базе.
На данный момент Бен-Гурион является главным воздушным узлом страны и способен обслуживать до 40 миллионов пассажиров в год. Ожидается, что к 2050 году этот показатель вырастет до 80 миллионов, что требует создания дополнительных аэропортов. В 2019 году Израиль открыл аэропорт Рамон рядом с курортным Эйлатом, однако после начала конфликта в Газе большинство международных авиаперевозчиков приостановили полеты в страну. Сейчас некоторые из них постепенно возобновляют авиасообщение.
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