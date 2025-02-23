Запланированное на 22 февраля освобождение более 600 палестинских заключенных отложено в связи с "неоднократными нарушениями" со стороны ХАМАС, заявили израильские власти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Освобождение палестинских заключённых в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа будет отложено до тех пор, пока ХАМАС не прекратит "унизительные церемонии", которые террористическая группировка устраивает при передаче израильских заложников. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 23 февраля.

"Ввиду неоднократных нарушений со стороны ХАМАС, включая церемонии, унижающие наших заложников, и циничное использование наших заложников в пропагандистских целях, решено отложить запланированное на вчера освобождение террористов до тех пор, пока не будет гарантировано, что следующее освобождение заложников пройдет без унизительных церемоний", - говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху.

22 февраля ХАМАС освободил еще шесть израильских заложников и заявил о завершении первого этапа сделки со своей стороны. Израиль в течение того же дня должен был выпустить из тюрем 602 палестинских заключенных. Вечером ХАМАС сообщил о задержках в их освобождении и обвинил Израиль в "вопиющем нарушении" соглашения о прекращении огня.

Всего в рамках первого этапа, который продлится до 2 марта, должны быть освобождены 25 израильтян и отданы тела восьмерых. Власти Израиля ожидают получения еще четырёх тел.