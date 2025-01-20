Израиль освободил первых 90 палестинских женщин-заключенных в рамках соглашения с движением ХАМАС в обмен на освобождение трех заложниц из сектора Газа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EA Daily. Об этом сообщает газета Times of Israel со ссылкой на управление тюрем Израиля.

"Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных, осужденных за нарушения в сфере безопасности, в обмен на трех заложниц, освобожденных из Газы", — говорится в сообщении на сайте газеты.

Накануне государственная информационная служба Египта сообщала, что Израиль вскоре освободит 90 палестинских заключенных в обмен на освобождение ХАМАС трех израильских заложниц. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) ранее заявили, что решили в воскресенье освободить трех заложниц в рамках сделки с Израилем.

Впоследствии израильская армия сообщала, что сотрудники Международного Комитета Красного Креста (МККК) передали заложниц израильским военным, после чего девушки прибыли на территорию Израиля. Чуть позже они прибыли в пункт первичного приема, где воссоединились с некоторыми из своих родных, далее они прибыли в израильскую больницу "Шиба".





