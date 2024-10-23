Израиль объявил о ликвидации одного из лидеров
Сегодня, 11:16
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:16Сегодня, 11:16
37Фото: AP Photo / Tsafrir Abayov
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально объявила о ликвидации главы исполнительного совета "Хезболлы" Хашема Сафи ад-Дина, которого считали преемником бывшего генерального секретаря организации Хасана Насраллы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил Израиля.
"ЦАХАЛ ликвидировал главу исполнительного совета террористической организации "Хезболла" Хашема Сафи ад-Дина. Сейчас есть подтверждение, что в результате атаки, произошедшей около трех недель назад в районе Дахия в Бейруте, глава исполнительного совета террористической организации "Хезболла" Хашем Сафи ад-Дина и глава разведывательного штаба "Хезболлы" Хусейн Али аз-Зейма были убиты вместе с другими командирами", — говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Впервые в истории Казахстана сразу два учителя получили звание "Қазақстанның Еңбек Ері"
- "Барыс" за полминуты до конца матча вырвал сенсационную победу у минского "Динамо"
- Права сельских работников грубо нарушались в СКО
- Скончалась мать Кайрата Сатыбалды и Самата Абиша Светлана Назарбаева
- Сын Турлыханова проведет остаток срока в колонии