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Израиль объявил о ликвидации одного из лидеров

Сегодня, 11:16
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AP Photo / Tsafrir Abayov Сегодня, 11:16
Сегодня, 11:16
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Фото: AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально объявила о ликвидации главы исполнительного совета "Хезболлы" Хашема Сафи ад-Дина, которого считали преемником бывшего генерального секретаря организации Хасана Насраллы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил Израиля.

"ЦАХАЛ ликвидировал главу исполнительного совета террористической организации "Хезболла" Хашема Сафи ад-Дина. Сейчас есть подтверждение, что в результате атаки, произошедшей около трех недель назад в районе Дахия в Бейруте, глава исполнительного совета террористической организации "Хезболла" Хашем Сафи ад-Дина и глава разведывательного штаба "Хезболлы" Хусейн Али аз-Зейма были убиты вместе с другими командирами", — говорится в сообщении.

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