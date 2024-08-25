Израиль объявил чрезвычайное положение на 48 часов
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Министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил чрезвычайное положение в стране на ближайшие 48 часов после удара по "Хезболле", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Times of Israel.
"Особая ситуация" — юридический термин, используемый во время чрезвычайных ситуаций, предоставляющий властям большую юрисдикцию над гражданским населением в целях оптимизации усилий по защите населения. Оно действительно в течение 48 часов, если не продлено кабинетом министров.
"Особая ситуация в тылу" позволяет командованию тыла Армии Обороны Израиля вводить ограничения.
Утром в воскресенье, 25 августа, Армия обороны Израиля сообщила, что узнала о подготовке "Хезболлы" к запуску ракет по территории Израиля, и нанесла превентивные удары в Ливане.
Ранее Израиль ликвидировал командира движения "Хезболла" Фуада Шукра, известного как Признак, с помощью хакеров. Помимо него, были устранены его жена, а также две другие женщины и двое детей.
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