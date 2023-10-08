Израиль нанёс удары по приграничным территориям Ливана

Израильские военные заявили, что нанесли артиллерийские удары в Ливане после того, как несколько миномётных снарядов были выпущены в сторону израильской территории, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Times of Israel

Снаряды упали в районе горы Дов на границе с Ливаном. Сообщений о раненых или разрушениях нет.

"ЦАХАЛ был подготовлен к такого рода возможностям и будет продолжать действовать во всех регионах и в любое время, когда это необходимо для обеспечения безопасности израильского гражданского населения", — говорится в заявлении военных.

Напомним, рано утром 7 октября ХАМАС нанёс ракетный удар по Тель-Авиву. Сотни боевиков проникли на территорию Израиля, а по израильским городам были выпущены несколько тысяч ракет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил: "Мы находимся в состоянии войны".Иерусалим объявил, что отключит подачу электричества в Газу.

В этот же день израильские истребители атаковали многоэтажные здания в Газе.

В стране началась мобилизация резервистов. Иностранные авиакомпании отменяют рейсы в Израиль. В их числе и казахстанская Air Astana, которая отменила рейс из Алматы в Тель-Авив, а пассажирам, уже купившим билеты предложила полный возврат денег.

Между тем, посольство Казахстана в Израиле обратилось к гражданам нашей страны, порекомендовав им соблюдать указания командования тыла, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей.

Также сообщалось, что во время нападения боевики ХАМАС захватили много заложников.