Израильские военные атаковали позиции "Хезболлах" на юге Ливана, нанеся удары по "десяткам объектов" группировки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Удар последовал в ответ на ракетные обстрелы со стороны Ливана, однако ни "Хезболлах", ни другие вооружённые формирования не взяли на себя ответственность за запуск ракет.

Этот обмен ударами стал самым масштабным с ноября прошлого года, когда Израиль и "Хезболлах" заключили перемирие. Власти Израиля заявили, что возлагают ответственность за любые атаки с ливанской территории на официальные власти страны.

Согласно условиям ноябрьского соглашения, израильские войска должны были полностью покинуть Ливан к концу января, однако этот срок продлили до 18 февраля. Несмотря на это, израильские силы продолжают сохранять своё присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, что остаётся предметом напряжённости в регионе.