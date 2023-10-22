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Израиль нанёс удары по аэропортам Дамаска и Алеппо

Сегодня, 11:58
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Ruaa al-Jazaeri/SANA Сегодня, 11:58
Сегодня, 11:58
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Фото: Ruaa al-Jazaeri/SANA

Армия обороны Израиля нанесла удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо ракетами и вывела их из строя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня утром примерно в 05:25 израильский противник одновременно осуществил воздушную агрессию с залпами ракет со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны оккупированных сирийских Голан, нанеся удары по международным аэропорту Дамаска и Алеппо. Физическое повреждение взлетно-посадочных полос двух аэропортов привело к их выводу из строя", — говорится в распространенном агентством SANA заявлении сирийских военных.

Министерство транспорта Сирии перевело регулярные рейсы из вышеперечисленных аэропортов в аэропорт города Латакия.

Представители Армии обороны Израиля пока не комментировали эту информацию. 

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