Израиль нанёс удары по аэропортам Дамаска и Алеппо
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Армия обороны Израиля нанесла удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо ракетами и вывела их из строя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня утром примерно в 05:25 израильский противник одновременно осуществил воздушную агрессию с залпами ракет со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны оккупированных сирийских Голан, нанеся удары по международным аэропорту Дамаска и Алеппо. Физическое повреждение взлетно-посадочных полос двух аэропортов привело к их выводу из строя", — говорится в распространенном агентством SANA заявлении сирийских военных.
Министерство транспорта Сирии перевело регулярные рейсы из вышеперечисленных аэропортов в аэропорт города Латакия.
Представители Армии обороны Израиля пока не комментировали эту информацию.
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