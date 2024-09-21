Израиль нанёс удар по Бейруту, убит руководитель "Хезболлы"

Армия обороны Израиля нанесла целенаправленный авиаудар по столице Ливана Бейруту, в результате которого был убит командующий операциями "Хезболлы" Ибрагим Акиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ВВС.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, при авиаударе погибли 12 человек и 66 получили ранения.

По сведениям ЦАХАЛ, при ударе также погибли другие высокопоставленные руководители "Хезболлы", принадлежащие к Силам аль-Хаджа Радвана (специальное подразделение в составе ливанской группировки).

Акиль руководил военными операциями "Хезболлы". В числе прочего он известен участием в нападениях 1983 года на посольство США в Бейруте (когда было убито 63 человека) и казармы американских и французских солдат в Бейруте (тогда погибли 307 человек). В 2019 году США включили Акиля в список террористов, а в 2023-м американский Госдепартамент объявил, что выплатит семь миллионов долларов за информацию о его местонахождении.

С начала этого года Израиль уже третий раз наносит удар по ливанской столице. В январе в результате израильского авиаудара по Бейруту погиб заместитель главы политического бюро ХАМАС Салех аль-Аури. В июле жертвой другого удара стал военный глава "Хезболлы" Фуад Шукр.

Несколько дней назад по всему Ливану взорвались тысячи пейджеров, а в среду последовали взрывы раций – в обоих случаях диверсия была направлена против членов "Хезболлы". 37 человек погибли и более 2600 получили ранения.