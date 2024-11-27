Израиль нанёс массированный удар по Сирии: есть жертвы

В результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на контрольно-пропускных пунктах между Сирией и Ливаном в сирийской провинции Хомс погибли не менее шести человек, включая двух военных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Сирийское арабское информационное агентство SANA.

"Израильский противник начал воздушную агрессию со стороны ливанской территории, нанеся удар по пограничным переходам между Сирией и Ливаном. В результате агрессии погибли шесть человек, в том числе двое военнослужащих, а остальные были гражданскими лицами", - говорится в сообщении.

Еще шесть человек получили ранения.