Израильские ВВС нанесли десятки ударов по территории Сирии, в том числе по объектам в Дамаске, сообщают местные СМИ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) заявил, что в общей сложности было нанесено более 100 ударов по военным объектам.



По данным организации, в Дамаске ударам подвергся объект, который предположительно использовался иранскими учеными для разработки ракет.



По данным сирийских СМИ, среди целей также был исследовательский центр, который мог быть связан с производством химического оружия.



Израиль утверждает, что после свержения режима Асада его действия направлены на предотвращение попадания оружия в руки экстремистов.



Представители Сирии при ООН, тем временем, осудили атаки и призвали Совет Безопасности не допустить, чтобы Израиль воспользовался нестабильностью на фоне смены власти в стране.



Ранее Израиль сообщил Совбезу, что принял "ограниченные и временные меры" на границе с Сирией, чтобы противостоять угрозам, особенно для жителей Голанских высот.