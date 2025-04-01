Израиль нанес удар по южному пригороде Бейрута, Дахии, сообщается в телеграм-канале армии еврейского государства, передаёт BaigeNews.kz.

"Некоторое время назад ВВС Израиля атаковали ключевой опорный пункт "Хезболлы" в районе Дахия", - заявили в ЦАХАЛ.

По информации военных, целью операции стал боец ливанского движения.

Тем временем, агентство Reuters сообщает, что над Бейрутом низко кружат израильские самолеты, а в небе раздаются громкие взрывы, создавая атмосферу напряженности в городе.





