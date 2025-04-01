  • 1 Апреля, 09:29
  • BAIGENEWS

Израиль нанес удары по базе "Хезболлы" в Бейруте

Над Бейрутом низко кружат израильские самолеты.

Сегодня, 08:28
АВТОР
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AFP 2024 / ANWAR AMRO Сегодня, 08:28
Сегодня, 08:28
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Фото: AFP 2024 / ANWAR AMRO

Израиль нанес удар по южному пригороде Бейрута, Дахии, сообщается в телеграм-канале армии еврейского государства, передаёт BaigeNews.kz.

"Некоторое время назад ВВС Израиля атаковали ключевой опорный пункт "Хезболлы" в районе Дахия", - заявили в ЦАХАЛ.

По информации военных, целью операции стал боец ливанского движения.

Тем временем, агентство Reuters сообщает, что над Бейрутом низко кружат израильские самолеты, а в небе раздаются громкие взрывы, создавая атмосферу напряженности в городе.



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