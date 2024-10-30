Израиль нанес удар по космическому центру Ирана для производства ракет
Сегодня, 14:39
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Сегодня, 14:39Сегодня, 14:39
52Фото: REUTERS/ISRAEL DEFENSE FORCES
Израиль осуществил атаку на космический центр Шахруд в Иране, в провинции Семнан, находящийся под управлением Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету The New York Times.
По данным СМИ, удар был нанесен 26 октября. Для сравнения последствий атаки издание публикует две фотографии: как выглядела территория космического центра в марте, и сейчас — после удара в октябре.
К слову, в центральном здании Шахруда производились твердотопливные ракетные двигатели. Они используются для массового создания баллистических ракет средней дальности, с помощью которых Иран может наносить удары по Израилю.
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