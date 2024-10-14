Израиль нанес удар по больнице в секторе Газа
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Армия обороны Израиля нанесла удар по больнице в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа. Израильские военные заявили, что их целью были боевики ХАМАС, а на территории комплекса располагался командный центр, в котором планировались атаки против Израиля, передаёт BaigeNews.kz.
"Некоторое время назад, под руководством разведки армии обороны Израиля и ISA (израильское управление по безопасности - прм.Ред.), ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам, которые действовали внутри командно-диспетчерского центра в районе Дейр-эль-Балаха. Командный центр, расположенный на территории комплекса, который ранее служил больницей "Шухада Аль-Акса", использовался террористами ХАМАС для планирования и осуществления террористических атак против войск ЦАХАЛа и государства Израиль", - говорится в сообщении армии обороны Израиля.
Известно, что четыре человека погибли, еще около 70 получили ранения, сообщают арабские СМИ.
Телеканал Al Mayadeen сообщает, что из-за удара Израиля вспыхнул пожар, охвативший свыше 30 палаток палестинцев.
По данным палестинского информационного агентства Wafa, приемный покой больницы Аль-Акса заполнен погибшими и ранеными.
Напомним, с сентября израильская армия сосредоточила свои силы на борьбе с террористической организацией "Хезболла", которая базируется в Ливане. Однако до сих пор удары наносились в основном по опорным пунктам террористов на юге Ливана и в южных пригородах Бейрута. 22 человека погибли. Центр Бейрута ранее практически не страдал от боевых действий.
Накануне израильские танки вторглись на базу миротворцев в южном Ливане.
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