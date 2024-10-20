Израиль нанес новую серию авиаударов по Бейруту

В субботу Израиль нанес не менее восьми авиаударов по позициям "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте и продолжает наносить удары по целям в других районах страны, особенно на юге и в долине Бекаа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Как сообщают корреспонденты Би-би-си, два удара были нанесены недалеко от аэропорта Бейрута, который по-прежнему используется для регулярных гражданских рейсов. В некоторых случаях израильские военные предупреждали жителей о необходимости покинуть помещение, но на это отводилось мало времени — в одном случае всего несколько минут.

"Ущерб и количество жертв все еще оценивается, но известно, что по меньшей мере одно многоэтажное здание было полностью разрушено. Пять человек погибли в результате израильского удара в восточной части долины Бекаа", - сообщает ливанское государственное Национальное агентство новостей (NNA).

По данным NNA, удар был нанесен по жилой квартире в Баалуле, среди пяти погибших — мэр города Сахмар Хайдар Шахла. Еще несколько человек получили ранения, спасатели до сих пор находятся на месте происшествия, сообщает агентство.