ВВС Израиля в ночь на среду, 26 февраля, нанесли удары по территории Сирии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW. Об этом сообщило министерство обороны Израиля, указав, что атаки были направлены против военных объектов на юге страны, включая штаб-квартиры боевиков и склады с оружием.

"ВВС (Израиля. - Ред.) наносят мощные удары по югу Сирии в рамках новой политики, которую мы определили для умиротворения южной части Сирии - и послание ясно: мы не позволим югу Сирии превратиться в юг Ливан", - заявил официальный представитель министра обороны Израиля Исраэля Катца. "Любая попытка сил сирийского режима и террористических организаций в стране обосноваться в зоне безопасности на юге Сирии будет встречена огнем", - добавил он.

Как передает агентство Reuters со ссылкой на местных жителей, источники в службах безопасности и местный телеканал Syria TV, в ночь на 26 февраля Израилем были атакованы город Кисве, расположенный в 20 км южнее столицы страны Дамаска, а также южная провинция Сирии Дараа. Со ссылкой на местных жителей Reuters сообщает, что в самом Дамаске также были слышны звуки пролетающих над городом самолетов и несколько взрывов.