Израиль нанес авиаудары по Ирану в ответ на обстрел баллистическими ракетами

Израиль нанёс ответный удар по Ирану рано утром в субботу, заявив, что его вооружённые силы атаковали военные объекты, в то время как иранские СМИ сообщили о множественных взрывах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на REUTERS.

"Ближний Восток был на взводе в ожидании ответа Израиля на обстрел баллистическими ракетами, проведённый Ираном 1 октября, в ходе которого по Израилю было выпущено около 200 ракет. Это была вторая прямая атака Ирана на Израиль за шесть месяцев", — передаёт агентство.

Удары Ирана были нанесены после того, как Израиль убил высшее руководство иранского союзника "Хезболлы" в Ливане.

"В ответ на многомесячные непрерывные атаки режима Ирана на Израиль — прямо сейчас Силы обороны Израиля наносят точные удары по военным объектам в Иране", — говорится в заявлении Сил обороны Израиля.

Масштабы атаки стали ясны не сразу, но израильская общественная телерадиокомпания сообщила, что десятки истребителей атаковали военные объекты.

По данным NBC News и ABC News, со ссылкой на израильского чиновника, целями не были энергетическая инфраструктура или ядерные объекты.

Президент США Джо Байден предупредил, что Вашингтон, главный сторонник и поставщик оружия для Израиля, не поддержит удар по ядерным объектам Тегерана, и заявил, что Израилю следует рассмотреть альтернативы атаке на нефтяные месторождения Ирана.