Израиль намерен согласиться на прекращение огня в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в телевизионном обращении, что его правительство намерено одобрить соглашение о прекращении огня в Ливане, где израильская армия ведет операции против группировки "Хезболла", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Нетаньяху уточнил, что продолжительность соглашения о перемирии будет зависеть от действий "Хезболлы", и если она попытается снова вооружиться, это будет расценено как нарушение договора.

Ранее сообщалось, что договор может быть заключен на 60 дней.

Во вторник Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что перемирие в Ливане может приблизить и мир в секторе Газа.

"Одна из целей, которые ХАМАС преследовал с самого начала, — втянуть других в военные действия, чтобы создать несколько фронтов, и, пока он считал это возможным, это оставалось одной из причин, почему он воздерживался от шагов, необходимых для прекращения конфликта", — сказал Блинкен. "А если он увидит, что подмога не придет, — продолжил Блинкен, — то это может стать для него стимулом к тому, чтобы сделать необходимое для завершения этого конфликта".

Новые удары по Ливану

Менее чем за час до начала заседания правительства, где было одобрено соглашение о прекращении огня, израильское командование сообщило о массированном авиаударе по объектам в Ливане, которые, по данным Израиля, принадлежат к "террористической инфраструктуре".

"Восемь израильских истребителей нанесли удары по центру противовоздушной обороны "Хезболлы", разведывательному центру, командному центру и оружейным складам", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.

В общей сложности за две минуты были атакованы двадцать объектов проиранской группировки, сообщают израильские военные.