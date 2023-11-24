Израиль и ХАМАС передали Египту списки людей на освобождение

Армия обороны Израили и группировка ХАМАС подтвердили, что заключили перемирие. Правительство Израиля утвердило схему первого этапа достижения этой цели, согласно которой не менее 50 заложников – женщин и детей – будут освобождены в течение четырех дней. Все это время будет удержана пауза в боевых действиях.

ХАМАС также должен освободить в течение четырёх дней по меньшей мере 50 из примерно 240 заложников, захваченных во время нападения на Израиль 7 октября.

Напомним, Израиль настаивает на освобождении всех детей, их матерей и членов их семей, всего это около 80 заложников.

По данным министерства здравоохранения Палестины, число погибших в результате израильских рейдов с начала войны в Газе возросло до 11 180 человек. Почти половина из числа погибших – дети, 4 тысячи 506 случаев.

Сообщалось, что официальный представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что военные обнаружили в больнице "Аш-Шифа" в Газе вооружение, военное оборудование и командный штаб движения ХАМАС.