Израиль и ХАМАС передали Египту списки людей на освобождение
Сегодня, 04:30
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Сегодня, 04:30Сегодня, 04:30
54Фото: AP Photo/Adel Hana
Израиль и ХАМАС уже предоставили Египту списки людей, которых стороны намерены освободить в рамках достигнутых ранее договоренностей. Об этом рассказал Дия Рашван, руководитель государственной информационной службы Египта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на rg.ru.
"Египет получил с палестинской и израильской сторон списки заключённых и пленных, которых планируется освободить завтра, в пятницу во второй половине первого дня перемирия", — цитирует египетского чиновника информационный портал Al-Youm As-Sabia.
Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси одобрительно оценил вклад международных посредников (один из которых — Египет) в достижение договорённости между Израилем и ХАМАС о гуманитарном перемирии.
Армия обороны Израили и группировка ХАМАС подтвердили, что заключили перемирие. Правительство Израиля утвердило схему первого этапа достижения этой цели, согласно которой не менее 50 заложников – женщин и детей – будут освобождены в течение четырех дней. Все это время будет удержана пауза в боевых действиях.
ХАМАС также должен освободить в течение четырёх дней по меньшей мере 50 из примерно 240 заложников, захваченных во время нападения на Израиль 7 октября.
Напомним, Израиль настаивает на освобождении всех детей, их матерей и членов их семей, всего это около 80 заложников.
По данным министерства здравоохранения Палестины, число погибших в результате израильских рейдов с начала войны в Газе возросло до 11 180 человек. Почти половина из числа погибших – дети, 4 тысячи 506 случаев.
Сообщалось, что официальный представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что военные обнаружили в больнице "Аш-Шифа" в Газе вооружение, военное оборудование и командный штаб движения ХАМАС.
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