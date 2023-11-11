Израиль и ХАМАС договорились об обмене находящихся в заложниках женщин и детей

Стороны конфликта на Ближнем Востоке достигли договорённости об обмене 100 палестинских женщин и детей, находящихся в тюрьмах Израиля, на такое же количество людей из числа заложников ХАМАС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Сроки, в которые должен произойти обмен, не уточняются. Неизвестно также, были ли посредники в достижении этих договорённостей.

По информации израильской стороны, в заложниках у ХАМАС в настоящее время находятся более 200 человек, среди них есть иностранцы и военнослужащие ЦАХАЛ. Некоторое время назад глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания сообщил, что в тюрьмах Израиля находятся порядка шести тысяч палестинцев.

Ранее армия Израиля заявила о потери ХАМАС в северной части сектора Газа. В связи с этим более 50 тысяч жителей перебрались на юг анклава.