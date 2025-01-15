Израиль и ХАМАС договорились остановить войну в секторе Газа, которая продолжалась с октября 2023 года. Палестинская группировка также согласилась освободить часть израильских заложников. Об этом BBC сообщил осведомлённый источник, передаёт BaigeNews.kz.

По словам источника, договорённость о прекращении огня в Газе и освобождении заложников была достигнута на встречах премьер-министра Катара с представителями ХАМАС и отдельно с представителями Израиля. Катар выступает одним из посредников на переговорах сторон.

Детали соглашения, в том числе дата, с которой оно вступит в силу, пока полностью не раскрыты. Анонимные источники информационных агентств незадолго до официального объявления рассказывали, что первая фаза прекращения огня рассчитана на шесть недель. В этот период израильские войска должны будут постепенно выйти из сектора Газа и состоится обмен первых заложников на группу палестинских заключённых.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на юге Израиля. Около 1200 человек погибли, 251 (среди них граждане разных государств) были взяты в плен. Некоторых из них удалось освободить, тела некоторых других были найдены Армией обороны Израиля.

94 человека до сих остаются в заложниках; в Израиле полагают, что только 60 из них всё еще живы.

Израиль ответил на нападение военной кампанией в Газе. Она унесла жизни более чем 46 тысяч палестинцев, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения территории.

Переговоры о прекращении огня велись долгое время, но вернулись в активную фазу только в прошедшие выходные.

Предыдущие попытки договориться о перемирии не привели к успеху из-за того, что ХАМАС требовал полного прекращения огня, а не временного перемирия, а Израиль настаивал на полном уничтожении группировки как военной и политической силы.