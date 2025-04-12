Израиль объявил о планах значительно расширить военную операцию в секторе Газа. Как сообщил министр обороны страны Исраэль Кац, действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшее время охватят большинство районов анклава, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой оборонного ведомства.

"В ближайшее время действия ЦАХАЛ будут значительно расширены и охватят большинство районов сектора Газа", — отметил Кац, призвав при этом мирное население покинуть зоны возможных боевых действий.

На фоне обострения конфликта израильская армия 9 апреля провела операцию, в ходе которой был ликвидирован глава батальона "Хамаса" на севере Газы — Хатам Разак Абд аль-Карим Шейх Халиль, командовавший подразделением "Шуджайя".

Между тем представители "Хамаса" заявили о готовности рассмотреть египетско-катарское предложение о перемирии. Ожидается, что 12 апреля делегация движения прибудет в Каир для участия в переговорах.

Израиль, в свою очередь, продолжает обвинять Иран в поддержке радикального движения, усугубляющей эскалацию конфликта в регионе.