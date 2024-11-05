Израиль атаковал больницу в Газе, пострадали новорожденные

В результате авиаудара ВВС Израиля по больнице в лагере беженцев Джабалия, расположенном в северной части сектора Газа, пострадали как минимум шесть человек, среди которых были новорожденные, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Al Jazeera. Одному из малышей потребовалась срочная хирургическая помощь.

Согласно словам врачей пострадавшей больницы, израильские силы второй день подряд атакуют медицинское учреждение. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус после очередной атаки еще раз призвал "немедленно прекратить стрельбу и установить мир".