Изображение флага Казахстана появилось на LED экранах центральных улиц Астаны
Всего в честь праздника в столице запланировано более 50 мероприятий
Сегодня, 16:49
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Сегодня, 16:49Сегодня, 16:49
176Фото: кадры из видео
В честь Дня Независимости в Астане подсветили здания и празднично оформили LED-экраны, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе столичного акимата, изображение государственного флага появилось на LED экранах центральных улиц, медиафасадах зданий КТЖ, ЭКСПО и Колесе обозрения.
Всего в честь праздника в столице запланировано более 50 мероприятий: концерты, выставки, конкурсы, спортивные турниры и другие.
Ранее сообщалось о том, какие мероприятия пройдут ко Дню Независимости в разных регионах страны.
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