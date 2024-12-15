В честь Дня Независимости в Астане подсветили здания и празднично оформили LED-экраны, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе столичного акимата, изображение государственного флага появилось на LED экранах центральных улиц, медиафасадах зданий КТЖ, ЭКСПО и Колесе обозрения.

Всего в честь праздника в столице запланировано более 50 мероприятий: концерты, выставки, конкурсы, спортивные турниры и другие.

Ранее сообщалось о том, какие мероприятия пройдут ко Дню Независимости в разных регионах страны.