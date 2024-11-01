Изнасиловавший несовершеннолетнюю дочь просил отсрочить ему наказание

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему несовершеннолетнюю дочь, передаёт BaigeNews.kz.

Поскольку обстоятельства дела в силу закона не могут быть оглашены, дело рассмотрели в закрытом судебном заседании.

Прокурор просил назначить А. 20 лет лишения свободы. Несовершеннолетняя потерпевшая и её законный представитель с мнением прокурора согласились.

Подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Его адвокат просила суд назначить в отношении подзащитного освидетельствование для решения вопроса о возможной отсрочке от отбывания наказания в связи с болезнью.

"Содеянное относится к категории особо тяжких преступлений, за которые предусмотрено основное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненного лишения свободы. Лицам, совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, отсрочка отбывания наказания по болезни не предоставляется. С учётом обстоятельств дела и личности А. ему окончательно назначено 20 лет лишения свободы. Также А. пожизненно лишён права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними детьми", - сообщили в суде.

Приговор в законную силу не вступил.