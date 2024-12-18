В специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Абай вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему малолетнюю падчерицу, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что С. дома в отсутствие супруги пил вино. Предложил бокал и 12-летней падчерице. А после позвал девочку лечь с ним рядом на диван, чтобы посмотреть фильм на телефоне. Применив насилие, несмотря на активное сопротивление и крики, он снял с ребёнка одежду и совершил действия сексуального характера, причинив физическую боль и страдания потерпевшей.

С. вину признал полностью, раскаяния в содеянном.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Приговор суда не вступил в законную силу.