Изнасиловавшего падчерицу педофила осудили в области Абай
Мужчина воспользовался беспомощностью девочки.
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В специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Абай вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему малолетнюю падчерицу, передаёт BaigeNews.kz.
Установлено, что С. дома в отсутствие супруги пил вино. Предложил бокал и 12-летней падчерице. А после позвал девочку лечь с ним рядом на диван, чтобы посмотреть фильм на телефоне. Применив насилие, несмотря на активное сопротивление и крики, он снял с ребёнка одежду и совершил действия сексуального характера, причинив физическую боль и страдания потерпевшей.
С. вину признал полностью, раскаяния в содеянном.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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