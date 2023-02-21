Изнасилования не было: В военной прокуратуре сообщили подробности расследования суицида срочника

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В генеральной прокуратуре прокомментировали смерть военнослужащего срочной службы на пограничной заставе "Шөлдала" в августе 2022 года, передаёт BaigeNews.kz.

По информации прокуроров, сейчас в доведении до самоубийства путём превышения власти подозревается военнослужащий по контракту этой же заставы. Согласно материалам дела, он систематически психологически унижал и избивал Мираш Б., а также остальных военнослужащих срочной службы его призыва.

Подозреваемый заключён под стражу, расследование продолжается и находится на особом контроле.

"В ходе следствия проверены все версии произошедшего, в том числе возможного сексуального насилия, которая не подтвердилась. Ходатайства адвоката рассмотрены в установленные сроки и были удовлетворены в порядке уголовно-процессуального законодательства. Правомерность действий адвоката Пралиева С. по опубликованию обстоятельств уголовного дела рассматривается уполномоченным органом, дисциплинарной комиссией адвокатов", — говорится в сообщении.

Иная информация по досудебному расследованию с учётом неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Напомним, в августе 2022 года стало известно о том, что в Жамбылской области скончался 18-летний солдат-срочник. По факту смерти было зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 451 УК РК — "Превышение власти и служебных полномочий, повлекшие тяжкие последствия". Подозреваемый был водворен в изолятор временного содержания.

ИНформацию об изнасиловании погибшего перед смертью прокомментировал заместитель председателя КНБ – директор погранслужбы Ерлан Алдажуманов. Он заверил, что она не соответствует действительности.