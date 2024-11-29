Изнасилование в Бурабае: на бывшего полицейского завели уголовное дело

В Бурабайском районе Акмолинской области изнасиловали девушку в её же квартире, передаёт BaigeNews.kz.

Подозрение пало на оперуполномоченного отдела полиции.

В областном Департаменте полиции сообщили, что по данному факту заведено уголовное дело.

"Проводится расследование. Подозреваемый ― бывший сотрудник полиции ― задержан и водворён в ИВС. Он уволен из ОВД по отрицательным мотивам", - говорится в информации ДП.

Иные данные досудебного расследования согласно статьи 201 УПК РК разглашению не подлежат.

Ранее сообщалось, что в Казахстан из России экстрадировали подозреваемого в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней.