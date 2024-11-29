  • 29 Ноября, 12:06
  • BAIGENEWS

Изнасилование в Бурабае: на бывшего полицейского завели уголовное дело

Проводится расследование по этому факту.

Сегодня, 11:49
АВТОР
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grodno24.com Сегодня, 11:49
Сегодня, 11:49
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Фото: grodno24.com

В Бурабайском районе Акмолинской области изнасиловали девушку в её же квартире, передаёт BaigeNews.kz.

Подозрение пало на оперуполномоченного отдела полиции.

В областном Департаменте полиции сообщили, что по данному факту заведено уголовное дело.

"Проводится расследование. Подозреваемый бывший сотрудник полиции задержан и водворён в ИВС. Он уволен из ОВД по отрицательным мотивам", - говорится в информации ДП.

Иные данные досудебного расследования согласно статьи 201 УПК РК разглашению не подлежат.

Ранее сообщалось, что в Казахстан из России экстрадировали подозреваемого в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней.

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