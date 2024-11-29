Изнасилование в Бурабае: на бывшего полицейского завели уголовное дело
Проводится расследование по этому факту.
Сегодня, 11:49
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Сегодня, 11:49Сегодня, 11:49
57Фото: grodno24.com
В Бурабайском районе Акмолинской области изнасиловали девушку в её же квартире, передаёт BaigeNews.kz.
Подозрение пало на оперуполномоченного отдела полиции.
В областном Департаменте полиции сообщили, что по данному факту заведено уголовное дело.
"Проводится расследование. Подозреваемый ― бывший сотрудник полиции ― задержан и водворён в ИВС. Он уволен из ОВД по отрицательным мотивам", - говорится в информации ДП.
Иные данные досудебного расследования согласно статьи 201 УПК РК разглашению не подлежат.
Ранее сообщалось, что в Казахстан из России экстрадировали подозреваемого в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней.
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