Изнасилование школьницы в Уральске: в деле появился пятый подозреваемый

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Появились новые подробности изнасилования 13-летней школьницы в Уральске. В деле появился еще один, пятый подозреваемый. В полиции говорят, это был совершеннолетний молодой человек. Следователи полагают, что именно он снял квартиру, где произошло преступление. Сейчас он арестован, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

"Было установлено, что из этих 4-х фигурантов, присутствовало ещё одно лицо, которое также совершило изнасилование в отношении данной малолетней девочки. Он также был задержан, водворён в ИВС, и впоследствии также был арестован согласно решению суда. 5- й фигурант был совершеннолетний", - сообщил заместитель начальника управления полиции Уральска Виктор Котельников.

Напомним, ЧП произошло 12 июня в день сдачи экзаменов девятиклассников. Четверых подростков 16 и 17 лет подозревают в изнасиловании 13-летней школьницы. По версии следствия, девочку заманили в квартиру обманным путем. Если вину парней докажут, им грозит до 20 лет тюрьмы.