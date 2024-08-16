Изнасилование школьницы в Кызылорде: уволены директор, завуч школы и несколько педагогов

Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибев провёл совещание, на котором раскритиковал подчинённых и потребовал принятия жёстких мер к уполномоченным лицам, которые вовремя не предотвратили факт вовлечения несовершеннолетней девушки в занятие проституцией, передаёт BaigeNews.kz.

Глава региона отметил, что на протяжении нескольких дней в соцсетях и СМИ обсуждают инцидент с участием выпускников школы в Кызылорде, которые принуждали несовершеннолетнюю девочку заниматься проституцией. Преступные действия длились почти полгода.

"В соцсетях распространилась информация о том, что участковый инспектор полиции и сотрудник ювенальной полиции школы были в курсе проблемы. Проявление недопустимой халатности началось с этих сотрудников. Необходимо было заранее изучить ситуацию на закреплённой территории и контролировать каждого жителя. Тем не менее, такая работа вообще не проводилась, - сказал Налибаев. - Специалисты сферы образования также спустя рукава отнеслись к своей работе. Руководство школы, педагоги, школьный инспектор не выполняли свои обязанности! Школьный психолог, классные руководители, социальный педагог, заместитель директора по воспитательной работе и директор школы не сделали ничего, чтобы предотвратить этот вопиющий случай".

После того, как стало известно, что учащаяся часто пропускает занятия, педагоги не провели должной профилактической работы, попытавшись скрыть проблему.

"С сегодняшнего дня уволить директора школы-лицея №7, заместителя по воспитательной работе, психолога, социального педагога, классных руководителей. Объявить строгий выговор руководителю городского отдела образования, снять с должности ответственного специалиста отдела по воспитательной работе. Руководителю Управления образования объявить неполное служебное соответствие, - поручил аким области. – Также напрямую виновны в случившемся школьный инспектор и участковый инспектор полиции, не выполнявшие возложенные на них обязанности на должном уровне, а также отделение ювенальной полиции по делам несовершеннолетних, городское управление полиции и областное управление по борьбе с организованной преступностью. Требую от департамента полиции принять кадровые решения в отношении ответственных специалистов вплоть до увольнения. О принятых мерах доложите до конца рабочего дня".

Областному уполномоченному по защите прав ребёнка Жаксыгуль Тогановой поручено незамедлительно сформировать рабочую группу, проведя анализ работы по всем образовательным организациям области и поквартирный обход проблемных семей.

Аким подчеркнул, что местные исполнительные органы с начала инцидента оказывают и будут продолжать оказывать всестороннюю помощь семье пострадавшей и потребовал проводить следственные действия максимально объективно.

"Все причастные к этому преступлению лица должны быть установлены. Я уверен, что они понесут самое строгое наказание, в соответствии с действующим законодательством. Всю эту ситуацию я держу на личном контроле", - резюмировал Нурлыбек Налибаев.

Ранее жуткую историю рассказали родители 16-летней жительницы Кызылорды. По их словам, одноклассники вовлекли девочку в проституцию, насиловали, "накачивали наркотиками", пытали и вымогали деньги.