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polisia.kz Сегодня, 21:51
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Сегодня, 21:51
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Фото: polisia.kz

Изнасилование несовершеннолетней: подозреваемого задержали в Туркестанской области

Мужчину, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней соседки, задержали полицейские в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz.

С заявлением в отдел полиции Жетысайского района обратилась мать девочки.

"На месте происшествия следственно-оперативная группа провела все оперативные мероприятия. Назначен ряд судебных экспертиз. Проводится досудебное расследование по части 1 статьи 122 УК РК", - сообщили в полиции.  

Факт находится на личном контроле руководства ДП Туркестанской области.

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Сегодня, 21:51
250
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