Изнасилование мальчика: в Алматинской области создали спецкомиссию

Фото: pixabay.com

Специальную комиссию создали в Алматинской области, чтобы разобраться в причинах изнасилования восьмилетнего мальчика. Об этом сообщили в Комитете по охране прав детей Минпросвещения РК, передаёт BaigeNews.kz.

"В состав комиссии вошли представители министерства, Управления образования, педагоги-психологи, региональный уполномоченный по правам ребёнка. Комиссией будет оказана комплексная помощь пострадавшему мальчику", -говорится в сообщении.

Также в регионе работает мониторинговая группа под председательством заместителя директора департамента по обеспечению качества образования, она изучит действия со стороны школы.

"Выясняются обстоятельства, назначена судебно-медицинская экспертиза. Вопрос находится на контроле председателя Комитета по охране прав детей", - заверили в ведомстве.

Ранее в полиции сообщили о том, что над восьмилетним мальчиком надругались в Алматинской области. В совершении преступления подозревают двух подростков.