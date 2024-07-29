Изнасилование 5-летней девочки в Костанае: омбудсмен высказалась о деле

О шокировавшем общественность изнасиловании детьми пятилетней девочки в Костанае высказалась уполномоченный по правам ребёнка в регионе Несибели Басенова, передаёт BaigeNews.kz.

Она сообщила, что по факту насилия, совершённого группой несовершеннолетних, назначены экспертизы, уголовное дело находится в производстве.

"В пятницу, 25 июля, я встретилась с мамой потерпевшей девочки. Проведена беседа и оказана психологическая помощь. Выяснены обстоятельства дела. С целью оказания психолого-педагогической поддержки в ресоциализации ребёнка отделом практической психологии ГУ "Отдел образования Костаная" рекомендовано включить потерпевшую девочку и её маму в проект "Превенция половой неприкосновенности и ранней беременности несовершеннолетних" для психо-коррекционного сопровождения экспертом проект. Также маме дано разъяснение о возможности проживания в кризисном центре. Мама дала согласие, но с тех пор не поднимала трубку", - сообщила Басенова.

По её словам, случившееся рассмотрели на комиссии по делам несовершеннолетних при акимате Костаная.

"Материалы в отношении родителей подозреваемых собраны и находятся в производстве Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Костанайкой области. Хочу со всей ответственностью заявить, что все государственные заинтересованные органы задействованы, оказывается помощь стороне потерпевшей. Дело находится на контроле уполномоченного по правам ребёнка Динары Закиевой и прокуратуры", - заключила спикер.

Ранее о сексуальном насилии в отношении пятилетней дочери заявила жительница Костаная. По её словам, в кругу подозреваемых трое детей в возрасте 8, 12 и 13 лет.