Изнасиловал и убил несовершеннолетнюю: в Казахстан из России доставили подозреваемого

Казахстанца, подозреваемого в совершении преступлений неслыханной жестокости, привлекут к ответственности. Он в группе лиц изнасиловал и убил девочку в городе Аксу Павлодарской области, его экстрадировали из России по запросу Генеральной прокуратуры РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на соощение пресс-службы ведомства.

"Указанное лицо в 2008 году, находясь в одной из квартир г. Аксу, совершил изнасилование несовершеннолетней. После чего, опасаясь ответственности за совершенное изнасилование, подозреваемый действуя в группе лиц со своими знакомыми, насильно посадили несовершеннолетнюю в салон автомашины и они выехали в сельскую местность. По пути следования, один из соучастников, являясь лицом, ранее судимым за убийство, обхватив шею потерпевшей, задушил её", - проинформировали в Генпрокуратуре.

Далее убийцы закопали тело в степи.

"Лица, причастные к убийству были осуждены к различным видам наказания, за исключением фигуранта, изнасиловавшего несовершеннолетнюю и организовавшего её убийство, который сумел скрыться и около 16 лет находился в международном розыске. В сентябре прошлого года он был задержан на территории Краснодарского края Российской Федерации, после чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован в Казахстан", - отмечено в сообщении.

Мужчину водворили в следственный изолятор г. Петропавловска. За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Ранее стало известно, что виновному в зверском убийстве женщины вынесли приговор в Актобе.