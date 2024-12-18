В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области рассмотрели дело в отношении жителя села Аулиеколь за совершение изнасилования несовершеннолетней и убийства, совершённого с целью сокрытия другого преступления, передаёт BaigeNews.kz.

"В июне Г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, с применением физической силы совершил изнасилование несовершеннолетней. С целью скрыть преступление он задушил девушку", - сообщили подробности дела в суде.

Мужчина вину в предъявленных ему обвинениях не признал. Однако она доказана его показаниями, показаниями потерпевшей, свидетелей и экспертов, протоколами и видеоматериалами следственных действий, а также заключениями судебных экспертиз и другими исследованными в суде материалами уголовного дела.

Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого Г., суд признал совершение им преступлений в состоянии алкогольного опьянения. В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, суд учёл наличие у Г. психического расстройства, не исключающего его вменяемости, наличие малолетних детей, а также явку с повинной.

"С учётом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершённых деяний, поведения до и после совершения преступлений суд назначил Г. 25 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - сообщили в суде.

Гражданский иск потерпевшей стороной не заявлен.

Приговор не вступил в законную силу.