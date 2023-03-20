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Выпрыгнул из окна: подозреваемый в изнасиловании двух девочек пытался покончить с собой в Мангистау
В Мангистауской области подозреваемый в изнасиловании двух девочек в возрасте 12 и 16 лет пытался покончить с собой в полицейском участке, выпрыгнув из окна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.
Сообщается, что в начале февраля жительница Мангистауской области обратилась в полицию с заявлением по факту изнасилования несовершеннолетних девочек. Подозреваемым оказался близкий знакомый родителей пострадавших.
"Насильственные действия он начал в 2019 году, продолжалось это четыре года. Он обманывал молодых девочек, исполнял их желания, тем самым реализовал свои злые умыслы. Полицейские задержали местного жителя по подозрению в изнасиловании. Мужчина признал свою вину, а после этого выпрыгнул из окна полицейского участка, пытаясь покончить жизнь самоубийством", - сообщили в полиции.
Уголовное дело зарегистрировали по статье 120 УК РК "Изнасилование". Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.
К слову, местные СМИ сообщили, что мужчина скончался. Однако в полиции факт смерти подозреваемого не подтвердили.
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